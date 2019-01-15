دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- أعلن وزراء الطاقة في 7 دول، شملت مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن، إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (‏EMGF‏)، ‏بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء في مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ ‏القانون الدولي، وفقا لبيان وزارة البترول المصرية.

وأوضح البيان، أن المنظمة المزمع إنشاؤها، ستدعم جهود الدول الأعضاء في الاستفادة من احتياطياتهم من الغاز، واستخدام البنية التحتية، وبناء بنية ‏جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.‏

واجتمع وزراء الدول السبع، الإثنين، في القاهرة، لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بناء على دعوة ‏وجهها لهم وزير البترول المصري طارق الملا.‏

وقال الوزراء، إن الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون ‏لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، مؤكدين أن التوسع في ‏الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.‏

ووجه الوزراء، كبار المسؤولين في دولهم لبدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على ‏تفاصيله والعودة للوزراء بتوصيات لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر له إبريل/ نيسان 2019 ‏لإبداء توصياتهم. ‏

واتفق الوزراء، على أهداف رئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط منها، العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية يخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، ‏وتنمية الموارد على الوجه الأمثل، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، ‏وتحسين العلاقات التجارية.‏

وأكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من العاصمة المصرية، القاهرة، مقراً له، ‏كما أكدوا على أنه يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو ‏دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا إلا بعد استيفاء ‏إجراءات العضوية اللازمة التى يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة.

وأوضح الوزراء، أن المنتدى ‏سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين.‏