فيسبوك تخطط لاستثمار 300 مليون دولار في دعم الصحف المحلية

هل كان عام 2018 يدعو إلى "الفخر" في "فيسبوك"؟

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "فيسبوك"، عملاق التواصل الإجتماعي، عن ضخ استثمارات تبلغ 300 مليون دولار خلال 3 سنوات في البرامج الإخبارية والمحتوى الصحفي والشراكات.

وقالت الشركة، الثلاثاء، إنها ستمول منظمات غير ربحية مثل "مركز بوليتزر" و"ريبورت أوف أمريكا"، كما ستعزز جهودها في مساعدة مواقع الأخبار على تحويل القراء إلى مشتركين يدفعون مقابل خدماتهم.

وقالت كامبل براون، نائب رئيس الشراكات الإخبارية العالمية في "فيسبوك" لـCNN :"لا نريد أن يعتمد الناشرون علينا لكننا نرغب في دعمهم".

وأضافت براون أن فيسبوك ستوجه الدعم للصحف المحلية؛ لتأثرها سلبا بسبب الثورة الرقمية، التي كان فيسبوك في طليعتها؛ ما أدى إلى إهدار مليارات الدولارات من عائدات المعلنين، ورغم أن الصحف المطبوعة كانت في وضع خطر قبل فيسبوك، ولكن العديد من الصحفيين يعتقدون أن فيسبوك وغوغل ساعدا بشكل كبير في تراجع النشاط التجاري لصحفهم.

وأعلنت شركة "غوغل"، التي حققت 9.19 مليار دولار أرباحا في الربع الأخير من عام 2018، عن مبادرة أخبار غوغل ورصدت لها 300 مليون دولار العام الماضي.

كما أن بعض الناشرين الرقميين والشركات الناشئة مستائين من قوة فيسبوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغذية الأخبار المتغيرة باستمرار، والتي يمكن أن ترسل عددا ضخما من المشاهدات، ثم تتوقف فجأة.

الاستثمار في وقت غير مناسب لفيسبوك

تخوض فيسبوك العديد من المعارك، من فضائح الخصوصية وإطلاق منتجات فاشلة إلى المعلومات المُضللة، ولكن يبدو أنها تسعى لتحسين سمعتها في صناعة الإعلام، وبدأ المشروع قبل عامين، ورغم انفصاله عن الجهود التي تبذلها الشركة للحد من المعلومات الخاطئة والرسائل غير المرغوب فيها، إلا أنه يرتبط بهذه الجهود لأنه يحاول دعم تبادل المعلومات الدقيقة.

وقالت براون إن التركيز على المحتوى الإخباري المحلي بدأ العام الماضي، ويجري استطلاع آراء الناشرين المشاركين في البرامج التجريبية المحلية التي تجريها الشركة حاليا.

وستعقد فيسبوك مؤتمرا لمدة يومين، في مارس/آذار المقبل، يركز على الأخبار المحلية لإجراء مزيد من المناقشات مع الناشرين والبحث عن طرق إضافية للاستثمار.

وحققت شركة فيسبوك 5.13 مليار دولار أرباحا في الربع الأخير من 2018.

ويدفع فيسبوك عدداً من المواقع الإخبارية الرئيسية، بما في ذلك CNN، لإنتاج برامج فيديو خاصة لمنصة "فيسبوك ووتش".