وزير الطاقة الإماراتي: 3 دول خليجية تدرس إنشاء شبكة غاز مشتركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)--قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، إن 3 دول خليجية، هي الإمارات والسعودية وعمان، تدرس حاليا مد شبكة غاز خليجية، من خلال تكامل خطوط الغاز بين الدول الثلاث على غرار شبكة الربط الكهربائي الخليجية ومن ثم الربط مع الكويت والبحرين مما يعزز أمن الطاقة.

وأضاف المزروعي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، الثلاثاء، أن مد شبكة الغاز الخليجية سيعزز أمن الطاقة في دول الخليج، إضافة إلى إنها توفر مصدرا دائما وآمنا لنقل وتوزيع الغاز.

وتوقع وزير الطاقة الإماراتي، الانتهاء من الدراسة قريبا، على أن يتم مد شبكة الغاز بعد الاتفاق على تفاصيل المشروع والمدى الزمني.

وحول توسعة الربط الكهربائي لشبكة دول الخليج، قال المزروعي "لدينا خطط للربط التجاري مع كل من مصر والأردن والعراق والذي من المنتظر البدء فيه قريبا، وهناك نية للربط مع أثيوبيا بما يوفر شبكة ممتدة ما بين كل من دول أسيا وأفريقيا".

وبشأن أوضاع سوق النفط العالمية، أبدى المزروعي تفاؤله بشأن توازن أسواق النفط وقطاع الطاقة بشكل عام خلال الفترة القريبة المقبلة من خلال ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هناك خطة ضمن استراتيجية الطاقة 2050 لتقنين استخدام الطاقة الشمسية وتعزيز حصة الطاقة الشمسية من توليد الكهرباء لتصل إلى حوالي 44% أثناء فترات النهار بهدف تحقيق التوازن بين استخدام الغاز والطاقة الشمسية.

وأوضح أنه لن يتم الاستغناء الكامل عن الطريقة الاعتيادية في توليد الكهرباء، مع متوسط استخدام الطاقة الشمسية الذي لا يتجاوز 8 ساعات في اليوم، وارتفاع سعرها إذا تم تخزينها مقابل سعرها العادي، مشيرا إلى أن الطاقة التخزينية التي تصل لما يقارب الـ16 ساعة، من شأنها أن ترفع السعر لنحو 8 سنتات، وهو ما يؤكد على ضرورة الحاجة لتعزيز التوازن.

وذكر وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة مستقبل الاستدامة إحدى فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، أن بلاده تدرس حاليا مد شبكة غاز إقليمية تضم الإمارات وعمان.