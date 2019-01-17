كيف تعرّف عن نفسك بأقل من 30 ثانية وتحصل على وظيفة؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيّل نفسك داخل مصعد مع شخص بهيئة مدير، وبعد ثواني تكتشف بأن هذا الشخص هو خبير توظيف لديه وظيفة أحلامك! عندها ينتابك شعور بالحماس، إذ يتعين عليك لفت انتباه خبير التوظيف في أقل من دقيقة كي يأخذك بعين الاعتبار لوظيفته الشاغرة.

لا شك بأنك تتساءل الآن كيف يمكنك لفت انتباه خبير التوظيف خلال هذه المدة القصيرة. إن الموقف الذي ذكرناه هو مجرد مثال، فالمصعد هو تعبير مجازي، إذ يوجد العديد من المواقف الأخرى التي تتطلب منك التعريف عن نفسك ولفت الأنظار خلال ثوان فحسب. حيث يتعين عليك تحضير مقدمة مختصرة عن نفسك كي تتمكن من لفت انتباه أصحاب العمل خلال معارض التوظيف، أو فعاليات التواصل، أو حتى الفعاليات الاجتماعية.

كما تعد هذه المقدمة فعّالة في مقابلات العمل، فغالباً ما يُطرح عليك سؤال: "أخبرني المزيد عن نفسك"، إذ ستساعدك هذه المقدمة على التحدث بثقة عن نفسك أمام خبراء التوظيف. نقدم لك بعض النصائح لمساعدتك على تحضير مقدمة رائعة عن نفسك.

الأمور التي ينبغي التركيز عليها:

1- اكتب أفكارك على ورقة

اكتب جميع الأمور التي قد تخطر على بالك على ورقة، ومن ثم حدّد الأمور المتعلقة بك وتلك التي لا تمت لك بصلة، وأعد كتابتها. احذف أي معلومة غير ضرورية، وركّز على تقديم نفسك بطريقة مهنية ومختصرة أمام الأشخاص الذين لن تتمكن من التحدث معهم مطوّلاً.

2- اكتب نبذة مختصرة عن نفسك

يجب لهذه المقدمة أن تشمل نبذة عن نفسك والوظيفة التي تشغلها حالياً، والأمور التي تبحث عنها.

3- اجعلها مختصرة قدر الإمكان

تذكر بأنه ينبغي عليك كتابة مقدمة قصيرة، فليس من الضروري أن تذكر كل شيء يتعلق بك، إذ يكفي أن تكتب جملة إلى ثلاث جمل حول الأمور التي تبحث عنها لتسليط الضوء على شخصيتك وطموحاتك المهنية. ذلك يعني أنك بحاجة إلى اختيار الأمور الأكثر ملاءمة.

4- تحدث بأسلوب مهني

إن تحضير مقدمة عن نفسك يمنحك الثقة ويدفعك لتقديم أفضل ما لديك عند التحدث مع الشخص الذي أمامك. تذكر بأنه يتعين عليك التركيز على إنجازاتك وأهدافك دون المبالغة في ثقتك بنفسك أو التباهي، وتجنب التحدث بشكل متردد أو متكرر، فذلك سيعطي انطباعاً سلبياً عنك.

الأمور التي ينبغي تجنبها:

1- لا تحد من قدراتك

تجنب كتابة مقدمة واحدة وتكرارها في جميع المواقف، بل احرص على تحضير مقدمتين أو أكثر، فمن المحتمل بأن تواجه مواقف مختلفة قد ترغب فيها بلفت انتباه المستمع من نواحي مختلفة. لذلك، قم بتحضير أكثر من مقدمة حول الجوانب المتعددة لمسيرتك المهنية، واختر المقدمة المناسبة حسب الموقف الذي تواجهه.

2- لا تتحدث بسرعة

نحن ندرك مدى صعوبة ذكر جميع إنجازاتك وخبراتك في جمل قصيرة، ولكن ينبغي عليك عدم ذكر معلومة يتطلب شرحها دقيقة أو دقيقتين باختصار وذكرها خلال 30 ثانية. حاول التحدث بطريقة منظمة وذكر جمل كاملة.

3- لا تتحدث بطريقة مملة

إن التحدث بأسلوب مهني لا يعني أن تكون عابساً ومملاً، بل كن مبتسماً وصادقاً. واحرص على التدرّب مسبقاً على تقديم نفسك، ولكن تجنب بأن تظهر بأنك تحاول تذكر الكلمات المكتوبة على الورقة.

4- لا تستخدم مصطلحات غريبة أو مختصرة

الكثير من الأشخاص لا يعرفون المصطلحات التي تعرفها، فقد ترغب أثناء تواجدك في فعالية تواصل أن تظهر مدى خبرتك في مجال تكنولوجيا المعلومات أثناء التحدث مع مدير موارد بشرية في شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا، ولكن في الحقيقة، قد لا يفهم هذا الشخص مصطلحات البرمجة التي تتحدث عنها. لذا تعرّف على خلفية الشخص الذي تتحدث معه ولا تستخدم مصطلحات غريبة.

5- لا تبالغ في تسويق مهاراتك ولا تقلل من أهميتها

إن تسويق مهاراتك بطريقة مبالغ بها أمام الشخص الذي تتحدث معه هو بنفس سلبية التقليل من أهمية نفسك، فكلاهما لن يجدي نفعاً. فلا تقلل من قيمة مهاراتك ولا تفترض أن الأشخاص سيدركون مدى أهمية مؤهلاتك من الوهلة الأولى. تحدث بطريقة معتدلة ومناسبة، ولا تكرر كلماتك أو مهاراتك.