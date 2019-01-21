دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- أعلنت الكويت، عن مبادرة لإطلاق صندوق برأسمال قدره 200 ملیون دولار، للاستثمار في مجالات التكنولوجیا والاقتصاد الرقمي، وبمشاركة القطاع الخاص، تساھم فيه الكویت بـ50 ملیون دولار.

جاء الإعلان عن الصندوق على لسان، وزير الخارجية الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح، خلال حضوره، الأحد، القمة العربیة التنمویة والاقتصادیة والاجتماعیة الرابعة المقامة في بیروت.

وأضاف الشیخ صباح الخالد، أن الصندوق هو عبارة عن مبادرة من أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقترحا إسناد مسؤولیة إدارة ھذا الصندوق إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ودعا الشیخ صباح الخالد، مؤسسات التمویل العربیة المشتركة، إلى النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحھا السنویة لدعم الاحتیاجات المستقبلیة وضمان استمراریة عمل الصندوق.

من جانبه، قال وزیر المالیة الكویتي الدكتور نایف الحجرف، إن مبادرة أمیر الكويت بتأسیس صندوق یعني بالتكنولوجیا والاقتصاد الرقمي، تعكس إیمانه بضرورة الاعتناء بالشباب العربي.

ودعا الحجرف الدول العربیة والمؤسسات المالیة العربیة المشتركة والبنوك، إلى استقطاع جزء من أرباحھا لضمان دیمومیة واستمراریة ھذا الصندوق في دعم قطاع تكنولوجیا المعلومات والاقتصاد الرقمي في الوطن العربي.

وكشف الوزیر الحجرف عن إعلان دولة قطر عن مساھمتھا في الصندوق الجدید بـ50 ملیون دولار، متمنیا أن تساھم الدول العربیة الأخرى والبنوك ومؤسسات التمویل العربي المشتركة في ھذا الصندوق.

وفي القمة الاقتصادیة الأولى التي انعقدت في دولة الكویت عام 2009، تقدم أمير الكويت بمبادرة لإنشاء صندوق للمشاریع الصغیرة على مستوى الوطن العربي، برأسمال ملیاري دولار، وساھمت فيه الكويت بـ500 ملیون دولار، وساھمت السعودیة بقيمة مماثلة، وتوالت مساھمات الدول الأخرى، لتصل إلى أكثر من 1.3 ملیار دولار.

وقام الصندوق الذي يديره الصندوق العربي للانماء الاقتصادي، بتمویل ما یزید عن 7 آلاف مشروع، وفرت نحو 437 ألف وظیفة على مستوى الوطن العربي.