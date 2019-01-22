وزير النفط الإيراني: تفوقنا على قطر في إنتاج الغاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة، عن ارتفاع إنتاج بلاده من الغاز بنسبة 35% خلال العام المالي الجاري (بدأ في مارس/آذار 2018)، مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن "إيران تفوقت على قطر في مجال إنتاج الغاز".

جاء ذلك خلال مراسم تدشين مشروع توصيل الغاز إلى مدينة جيرُفت التابعة لمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد)، مساء الإثنين، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري.

وقال زنغنة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن طهران تمكنت من إدخال 14 مرحلة من حقل بارس الجنوبي للغاز إلى دائرة الإنتاج، ليصل إجمالي الإنتاج حاليا إلى مستوى 610 ملايين متر مكعب يوميا، وقد تفوقنا على قطر في هذا المجال.

وتتقاسم قطر وإيران حقل الغاز البحري، الذي تسميه طهران بارس الجنوبي، بينما تطلق عليه الدوحة اسم حقل الشمال.

وأوضح، أن الحكومة الحالية خصصت 17 تريليون تومان (نحو 4 مليارات دولار)، لإنجاز الخدمات ذات الصلة بإيصال الغاز إلى المناطق الحضرية والريفية علي يد مقاولين إيرانيين، مشيرا إلى أن 80% من إجمالي سكان المناطق القروية في البلاد يتمتعون بالغاز حاليا.

من جانبه، قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن بلاده سوف تقوم ببيع الكميات المطلوبة من النفط، وستستخدم أساليب مألوفة لتحويل الأموال، رغم كافة الخطط الأمريكية لمنع مبيعات النفط الإيراني ونقل عائداتها إلى البلاد، والحيلولة دون استيراد البضائع الأساسية بما في ذلك الأدوية.

ولفت إلى أن عمليات إنتاج الغاز في حقل بارس، شهدت ارتفاعا من 285 مليون متر مكعب إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب، كما يتم استثمار عدة مليارات من الدولارات في مرحلة تتم تدشينها.