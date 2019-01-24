البرلمان العراقي يقر موازنة 2019.. وهذه قيمة العجز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الخميس، بالموافقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، والتي بلغت قيمته الإجمالية 133.1 تريليون دينار (نحو 112 ملیار دولار)، وبعجز مالي قدره 19 ملیار دولار.

وبدأت جلسة إقرار قانون الموازنة، التي حضرها بحضور 287 نائبا، مساء الأربعاء، واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر الخمیس بالتوقیت العراقي، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب العراقي.

وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019 بمبلغ 105.5 تريليون دينار، (نحو 89 ملیار دولار) من بینھا نحو 79 ملیار دولار إیرادات نفطية.

وتوقعت الوازنة صادرات نفطية بواقع 3.88 مليون برميل يوميا، من بینھا 250 ألف برميل من إقلیم كردستان العراق.

واعتمدت الموازنة في تقدير الإيرادات، على متوسط سعر للنفط خلال عام 2019، عند مستوى 56 دولار للبرميل الواحد، 46 دولارا لسعر برميل النفط في ميزانية العام الماضي 2018.