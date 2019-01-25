ملياردير أمريكي يحذر العالم من هيمنة شركات التكنولوجيا الصينية

CNN Business- قال الملياردير الأمريكي، جورج سوروس، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "أخطر عدو" على مجتمعات العالم الحر، وأوصى بشن حملة ضد شركات التكنولوجيا الصينية، محذرا دول العالم من السماح لهذه الشركات بالهيمنة.

وأضاف سوروس، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، الخميس، أن الذكاء الصناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي، يشكلان تهديدا خطيرا عندما تسيطر عليهما الدول الاستبدادية.

وأشار إلى أن استخدام هذه التقنيات من قبل الحكومة الصينية يمثل "خطرا قاتلا"، على حد تعبيره.

وحذر الملياردير الأمريكي، من أن الحكومة الصينية تعمل على تطوير نظام "الائتمان الاجتماعي" لمراقبة الأشخاص الذين يعيشون هناك.

وحث سوروس الولايات المتحدة على مواجهة التهديد بقوة، فائلا "بدلا من شن حرب تجارية مع العالم كله فعليا، يجب على الولايات المتحدة التركيز على الصين".

وطالب سوروس، الذي سبق له العمل كمدير لصندوق التحوط، الولايات المتحدة بوجوب تطبق مزيد من الضغوط على شركات التكنولوجيا الصينية مثل "هواوي" و "زد.تي.إيه"، التي وصفها بعض المسؤولين الأمريكيين بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

وقال "يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ اجراءات صارمة ضد هذه الشركات، لأنها إذا هيمنت هذه الشركات على سوق تكنولوجيا الجيل الخامس "5 جي"، فإنها ستشكل خطراً أمنياً غير مقبول على بقية دول العالم".

وتنفي شركتا "هواوي" و "زد.تي.إيه"، اللتان تصنعان أجهزة الاتصالات والهواتف الذكية، أنها تشكلان تهديدا أمنيا.