وزير الخارجية: تركيا ستبدأ بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستبدأ في التنقيب عن النفط والغاز، في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص، الأمر الذي من شأنه إثارة توترات مع جارتها اليونان بخصوص ملكية الموارد الطبيعية، قبالة سواحل جزيرة قبرص.

جاءت تصريحات تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي، الجمعة، في العاصمة لفكوشا.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب.

وأضاف تشاووش أوغلو، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، أن سفن التنقيب التركية ستنتقل من عمليات المسح إلى التنقيب، بناء على التصريحات التي منحتها جمهورية قبرص التركية، لشركة "البترول التركية المساهمة"، المعروفة في البلاد باسم "TPAO".

وتابع وزير الخارجي التركي، "يجب ضمان حقوق القبارصة الأتراك، فبدلا من عمليات المسح والتنقيب أحادية الجانب، يجب التوصل إلى حل مشترك، وتقسيم الثروات بشكل عادل إن وجدت".

وأكد أن تركيا ستواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك طالما استمر الجانب الرومي بالتنقيب عن النفط والغاز بشكل أحادي.

من جانبه، قال رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي، إن بلاده ستدافع مع تركيا، عن حقوقها في الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط.

وقال أقينجي "القبارصة الأتراك، سيعملون مع تركيا من أجل حماية حقوقهم في حقول الغاز الطبيعي حتى النهاية، وسيتخذون الإجراءات اللازمة من أجل ذلك، سواء في المياه التركية أو المياه التي كلفت تركيا بالتنقيب عنها".

وشدد الرئيس القبرصي على رغبة لفكوشا بتحقيق السلام في الجزيرة المقسمة، تحت مظلة الأمم المتحدة.