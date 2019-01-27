شراكة بين أدنوك وشركتين من إيطاليا والنمسا.. والشيخ محمد بن زايد يبارك

نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك، الأحد شراكة استراتيجية مع شركتي إيني، الإيطالية، وOMV النمساوية، فيما رصد خبير لـCNN عددا من المميزات لهذه الشراكة بالنسبة لشركة أدنوك.

وبموجب الشراكة، تستحوذ شركة إيني الإيطالية على 20% في أدنوك للتكرير، مقابل 15% لشركة OMV النمساوية، مقابل 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار).

كما سيؤسس الشركاء الثلاثة شركة مختصة بإدارة وتسويق المُنتجات البترولية الخاصة بأدنوك للتكرير، تحتفظ فيها أدنوك أيضا بحصة أغلبية تبلغ 65%.

وقالت أدنوك، على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، إن شراكتها الجديدة تدعم مساعيها لتنفيذ استراتيجية التكرير والبتروكيماويات وترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالميا في هذا المجال.

وقال الخبير الاقتصادي وضاح الطه لـCNN إن هذه الشراكة تعتبر الأولى من نوعها، حيث تتجه إلى البيع والتوزيع، وليس الاستكشاف والحفر والإنتاج كما هو معتاد.

أوضح الطه أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة ستعود بفوائد عدة على أدنوك، أولها سيولة يمكن أن تضخها في أنشطة أخرى، ثانيا إمكانية توسيع الطاقة التكريرية لأدنوك مع شركاء متخصصين، ما يمكنها من الحصول على أفضل نتائج للتطوير من الطاقة التكريرية الحالية لأدنوك والبالغة حاليا 922 ألف برميل يوميا.

أما الميزة الثالثة التي ستحققها أدنوك من هذه الشراكة فتتمثل في جانب تسويقي وتجاري، بدعم من خبرة الشريكين الأجنبيين، خاصة مع التوجه لتصدير 70% من منتجات التكرير.

وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، على تويتر: "نبارك توقيع شراكة استراتيجية بين "أدنوك" و"إيني" الإيطالية و"أو أم في" النمساوية في مجال التكرير والمشتقات وتجارة المنتجات..الإمارات ومقوماتها الاقتصادية الداعمة للاستثمار تمثل وجهة استثمارية رئيسية ومقصداً لشركاء استراتيجيين عالميين".

وتعتبر أدنوك رقم 12 بين منتجي النفط عالميا بمتوسط إنتاج يومي 3 ملايين برميل، ولديها 151 ناقلة بترول، وأعلنت الشركة في وقت سابق عن اختيار علامتها التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الأعمال بـ8.9 مليار دولار، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس" العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.