تفاصيل برنامج تطوير الصناعة واللوجستيات في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مسؤلون حكوميون سعوديون عن تفاصيل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية.

وقال وزير النقل السعودي، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، خلال المؤتمر الخاص بالبرنامج، الإثنين، إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدف إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة، الى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال 4 قطاعات رئيسة هي الطاقة، والصناعة، والتعدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الوزير أن عدد المبادرات التي يتم العمل عليها حاليا زادت عن 300 مبادرة، تتضمن مجموعة كبيرة من الممكنات والمحفزات لجذب استثمارات محلية ودولية بما يزيد على 1.7 تريليون ريال (450 مليار دولار)، لتسهم في تحقيق أهداف البرنامج.

تتمثل أهداف البرنامج في رفع مشاركة القطاعات الرئيسة الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وزيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 مليار ريال (186 مليار دولار)،وإيجاد 1.6 مليون وظيفة جديدة، إضافة الى رفع حجم الصادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال (270 مليار دولار).

ولفت العامودي إلى أن أبرز أمثلة التكامل في البرنامج ؛ مشروعات وعد الشمال، التي يعمل قطاع التعدين فيها على استخراج خام الفوسفات، ويزود قطاع الطاقة بالغاز اللازم للتشغيل ويقوم قطاع النقل بنقل خام الفوسفات إلى المصانع التي تحوله إلى أسمدة فوسفاتية، يتم تصديرها عن طريق أرصفة الشحن البحرية في ميناء رأس الخير.

وأضاف أنه سبق طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج، بقيمة 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 ، كما سيتم اليوم توقيع أكثر من 37 اتفاقية يبلغ إجمالي قيمتها حوالي 200 مليار ريال (53 مليار دولار).

وأكد وزير النقل السعودي أن هناك أكثر من 60 فرصة استثمارية جاذبة وذات عوائد عالية، معروضة في هذا المنتدى، وجاهزة للتفاوض حولها.

قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية، عبدالعزيز العبدالكريم، إن القطاع الخاص يعد شريكا مهما للبرنامج، إذ قامت الوزارة بدعم أكثر من 100 شركة محلية حتى الآن؛ وذلك في سبيل زيادة إنتاجهم، كما تم تخصيص 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) لصناعة السيارات.

وقال رئيس هيئة النقل العام، رميح الرميح إن حجم الاستثمار في السكك الحديدية يزيد عن 125 مليار ريال (33.3مليار دولار) ، وأعلن عن أعمال توسعة في بعض المطارات.