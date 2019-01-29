السعودية تدعو الشركات للاستثمار في 7 مشروعات للطاقة الشمسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن فتح الباب أمام استقبال طلبات إبداء الرغبة بالاستثمار في 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تأتي هذه الخطوة من خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويمثل هذا الإعلان المرحلة الثانية من خطط المملكة الطموحة للطاقة المتجددة التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الخمس المقبلة وصولاً إلى توليد 60 غيغاواط على مدى العقد القادم، منها 40 غيغاواط من الطاقة الشمسية و16 غيغاواط من طاقة الرياح.

يذكر أن قدرة التوليد الإجمالية للمشاريع السبعة الجديدة،البالغة 1.51 غيغاواط, ستكفي لتوليد الطاقة لـ 226.5 ألف أسرة، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في هذه المشاريع إلى 1.51 مليار دولار، مما سيسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.

وتشمل قائمة المشاريع مشروع القريات بطاقة 200 ميغاواط، ومشروع المدينة المنورة بقدرة 50 ميغاواط، ومشروع رفحاء بطاقة 45 ميغاواط، ومشروع الفيصلية وقدرته 600 ميغاواط، ومشروع رابغ بطاقة 300 ميغاواط، ومشروع جدة بقدرة 300 ميغاواط، والمشروع الأخير يطلق عليه مهد الذهب وهو أصغرهم من حيث الطاقة التي سيولدها بقدرة 20 ميغاواط فقط.

وتهدف المملكة لأن تتحول إلى مركز ريادي للطاقة المتجددة خلال العشر سنوات القادمة بقدرة توليد تتعدى 200 غيغاواط, ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءً من التصنيع المحلي وصولا إلى تطوير المشاريع محلياً ودولياً.