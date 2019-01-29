واشنطن تجمد أصولًا بمليارات الدولارات مملوكة لشركة نفط فنزويلا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قررت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، الأمر الذي سيعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لضغوط مالية كبيرة.

وأعلن وزير الخزانة ستيف منوشين، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في مؤتمر صحفي مساء الإثنين، بالبيت الأبيض، عن فرض عقوبات على الشركة الوطنية للنفط في فنزويلا، والتي تمتلك شركة النفط "Citgo" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

ووفقا لمستشار الأمن القومي جون بولتون، فإن العقوبات تتضمن تجميد أصول مملوكة لشركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، الأمر الذي سيؤدي إلى تكبد الشركة خسائر تزيد على 11 مليار دولار في العام المقبل.

وقال منوشين "الولايات المتحدة تحمل المسؤولين في فنزويلا مسؤولية الوضع المأساوي الذي تشهده البلاد حاليا، شركة النفط الوطنية، كانت منذ فترة طويلة وسيلة للاختلاس وفساد المسؤولين الفنزويليين ورجال الأعمال".

وأضاف أن فرض العقوبات على شركة النفط، سيساعد على منع المزيد من تحويل أصول فنزويلا لحكومة مادورو، وسيحافظ على هذه الأصول لشعب فنزويلا".

وأكد منوشين، أن العقوبات ستكون فعالة "على الفور"، وأن أي مشتريات من النفط الفنزويلي، من قبل كيانات أمريكية ستخضع للعقوبات، ولن يتم الإفراج عن قيمة هذه المشتريات إلا لقادة فنزويلا الشرعيين.

وتمثل العقوبات النفطية التصعيد الأحدث والأكثر أهمية لحملة ضغط إدارة ترامب التي تهدف إلى طرد مادورو من السلطة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد اعترف الأسبوع الماضي بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، كما استمرت الولايات المتحدة في زيادة الضغوط على مادورو للاستقالة.

وحث بولتون الجيش الفنزويلي، على التخلي عن مادورو، والاعتراف بشرعية غايدو.

وقال إن استهداف شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، لأنها استخدمت "كوسيلة للاختلاس والفساد" من قبل المسؤولين في فنزويلا، حسبما أوضح منوشين، وستكون العقوبات لها تأثير في زيادة الضغط ليس على مادورو فقط ولكن على دائرته الداخلية التي يقال إنها تستفيد ماليا من المؤسسة المملوكة للدولة.

ومن المتوقع أن يكون للعقوبات، التي تم الإعلان عنها، تأثير محدود على أسعار الغاز الأمريكية، وقال منوشين "لا أتوقع تأثير كبير على المدى القصير في سوق النفط، لا أتوقع أن يرى الناس أثرا على مضخات الغاز".

ورفض منوشين التعليق عن إمكانية فرض حظر نفطي على فنزويلا قائلا "فيما يتعلق بالحظر، لن نعلق على ذلك اليوم، نحن لا نعلق على الإجراءات المستقبلية".