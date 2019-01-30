اتفاق إيراني سوري لإنشاء بنك مشترك واستخدام العملات الوطنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- وقعت سوريا وإيران، اتفاقية للتعاون المصرفي بين البنكين المركزيين في البلدين، بهدف استقرار القطاع المصرفي، وتطويره والمساهمة في تسهيل التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار ، في ظل التحديات القائمة والظروف الراهنة للبلدين، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وكشف رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن اتفاق بين بلاده والحكومة السورية، على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرا له، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال، "أعلن عن إقامة علاقات الوساطة المصرفية بين إيران وسوريا، من أجل ذلك سيتم اصدار رخصة لإنشاء بنك مشترك بين إيران وسوريا، سيكون مقره في دمشق".

وكتب همتي علي صفحته الشخصية في موقع إنستغرام، الثلاثاء، "في إطار الاتفاقيات بين إيران وسوريا، من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تم التوقيع علي اتفاق حول إنشاء وتطوير العلاقات المصرفية".

وأضاف "بناء على الاتفاق مع رئيس البنك المركزي السوري، ستتم إقامة علاقات الوساطة المصرفية بين البلدين وإصدار رخصة إنشاء بنك مشترك بين إيران وسوريا في دمشق".

وقال همتي، إن البنوك المركزية في البلدين، ستبدأ عبر افتتاح الحساب بالتبادل الصرفي على أساس العملة الوطنية للبلدين، وسيتم ايضا توفير إمكانية استخدام البطاقات المصرفية بين طهران ودمشق.

وبحسب رئيس البنك المركزي، فإنه في ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الوفد الإيراني برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، إلى سوريا، فقد أكدت القيادة السورية علي قرار دمشق بتطوير العلاقات اقتصادية كاملة مع إيران، كما أنها أعلنت أنها تضع نشاط الشركات الايرانية في سوريا ضمن اولوية خاصة.

وافتتح في دمشق، الثلاثاء، ملتقى الأعمال السوري الإيراني الذي نظمه اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة ومجلس رجال الأعمال السوري الإيراني بحضور رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس والنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور إسحاق جهانغيري، وأعضاء اللجنة العليا المشتركة من البلدين ومجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات في البلدين.