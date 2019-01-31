آبل تتهم مهندسا صينيا بسرقة مواد سرية

هونغ كونغ (CNN)-- وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي اتهاما لمواطن صيني بسرقة أسرار تجارية أثناء عمله لدى شركة آبل، تختص بمشروع السيارة ذاتية القيادة.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على المهندس زهين تشين الأسبوع الماضي، بزعم محاولته الحصول على تفاصيل أساسية لمشروع السيارة الآمنة ذاتية القيادة لشركة آبل، قبل أن يتوجه إلى الصين بعد خروجه من محبسه نظير كفالة، وفقا لشكوى جنائية قُدمت إلى محكمة مقاطعة في ولاية كاليفورنيا، وقالت آبل إن خروج المادة السرية سيكون مدمرًا للغاية لها.

وهذه هي المرة الثانية خلال 6 أشهر التي يُتهم فيها مواطن صيني بسرقة أسرار من مشروع آبل، الذي ترفض الشركة حتى الإعلان عنه، وتأتي هذه الحالات مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين حول من سيسيطر على تقنيات المستقبل.

وقدمت وزارة العدل الأمريكية اتهامات ضد شركة التكنولوجيا الصينية هواوي، الأسبوع الجاري، بسرقة التجارة وعرقلة العدالة وغيرها من الجرائم، وهي الاتهامات التي نفتها شركة هواوي.

وأثار تشين في البداية الشكوك في شركة آبل عندما أبلغ أحد زملائه برؤيته يلتقط صورا لمشروع السيارة ذاتية القيادة في وقت سابق من يناير/كانون الثاني، وفقا للشكوى، وقالت وثائق المحكمة إن شركة آبل أجرت تحقيقاً للكشف عن أكثر من 2000 ملف على حاسوب تشين الشخصي يحتوي على معلومات سرية.

وقال المحققون إنهم اكتشفوا أيضا أن تشين التقط صوراً لمعلومات حساسة معروضة على شاشة حاسوبه.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المهندس اعترف بأنه قام أيضًا بتوصيل جهاز كمبيوتر آبل الخاص به إلى قرص صلب مملوك له شخصيًا، وهو ما يتعارض مع سياسة الشركة.

وأدت صورتان على وجه الخصوص إلى توجيه اتهامات جنائية ضد تشين، حسب الشكوى، حيث تعرض إحداهما رسمًا تجميعيًا لمجموعة أسلاك تابعة لسيارة ذاتية القيادة، والآخر عبارة عن رسم تخطيطي يوضح كيفية تفاعل المُستشعرات مع الأجزاء الأخرى من السيارة لتتحرك بشكل أوتوماتيكي.

وامتنع محامي تشين، دانيال أولموس، عن التعليق على القضية، وتم إطلاق سراح تشين الأسبوع الماضي بعد تسليمه جواز سفره ودفع 100 ألف دولار كفالة.

ووفقا للشكوى، قالت آبل إن المهندس الصيني حصل على معلومات حول المشروع على قرصه الصلب الشخصي، في خطوة لتأمين نفسه حال فقد وظيفته في الشركة، واكتشفت آبل لاحقاً أنه تقدم بطلبين للحصول على وظيفة في شركات أخرى، بما في ذلك في شركة سيارات صينية مستقلة تنافس مشروع آبل.

معركة السيارات ذاتية القيادة

في يوليو/تموز تم القبض على المهندس الصيني شياولانغ تشانغ ووجهت له تهمة سرقة الأسرار التجارية أثناء العمل على مشروع القيادة الذاتي لآبل، وبدأ تحقيق شركة آبل مع تشانغ بعد أن قال إنه سيغادر للعمل لدى شركة شياوبنغ موتورز، وهي شركة صينية تعمل في مشروع للسيارات الكهربائية.

وقال تشانغ إنه غير مذنب، وقالت متحدثة باسم شركة شياوبنغ موتورز إنه لم يتم نقل أي معلومات متعلقة بشركة آبل إليهم، وإنها قامت بفصله.

وبدأت آبل مؤخرا في تحويل مواردها بعيداً عن تطوير السيارات المستقلة مع تباطؤ نشاطها في مجال الهواتف الذكية، كما ستستغني عن أكثر من 200 موظف تابعين لمشروع قيادة السيارات الذاتية.