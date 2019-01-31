بأول ظهور إعلامي بعد اعتقاله.. إليك ما قاله كارلوس غصن

(CNN)-- في حديثه لأول مرة مع الصحافة منذ اعتقاله في نوفمبر الماضي، قال كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق، إن التهم الموجهة إليه هي نتيجة "مؤامرة وخيانة" من قبل مسؤولين آخرين، وذلك في مقابلة خاصة مع صحيفة نيكي اليابانية.

واتهم المدعون العامون غصن بسوء السلوك المالي بينما كان رئيس شركة نيسان المصنّعة للسيارات. في أعقاب إلقاء القبض عليه، قامت كل من نيسان وميتسوبيشي موتورز بطرده من رئاسة مجلس الإدارة. وفي الأسبوع الماضي، استقال غصن من منصبه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية.

وفي مقابلته التي جرت الأربعاء، قال غصن لأكيتو تاناكا، وهو الإعلامي الياباني الذي أجرى معه المقابلة، إنه "ليس لديه أدنى شك" من أن التهم الموجهة إليه كانت نتيجة "مؤامرة وخيانة" من قبل التنفيذيين في نيسان الذين عارضوا خطته في تكامل أكبر مع شريك التحالف رينو.

وقال تاناكا عند سؤاله عن الحالة التي ظهر عليها غصن في المقابلة: لقد فقد الكثير من وزنه وكان يركز على ما يريد قوله في المقابلة. وكان يستخدم الإيماءات وكانت محادثاته قوية وكان يتصرف كالمعتاد، حتى قبل اعتقاله.

وذكر الإعلامي الياباني أن غصن نفى جميع التهم الموجهة إليه في المقابلة، مشيراً إلى رئيس نيسان السابق قال إن "جميع الوثائق التي تم التحقيق فيها قد تم توقيعها ومعالجتها إما من قبل أخصائي قانوني أو جميع الاختصاصيين داخل الشركات"، مضيفاً أنه لم تكن لديه أي فكرة بإمكانية الإدانة في كل هذه الأشياء.

ورداً على المقابلة، قالت نيسان، الأربعاء، إن "السبب الوحيد لهذه السلسلة من الأحداث هو سوء السلوك الذي يقوده غصن".