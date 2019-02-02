بعد جدل شراء الإمارات لـ15 طنا من ذهب فنزويلا.. "نور كابيتال" توضح

اقتصاد
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بعد جدل شراء الإمارات لـ15 طنا من ذهب فنزويلا.. "نور كابيتال" توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت شركة نور كابيتال الإماراتية على تقارير شراء 15 طنا من الذهب الفنزويلي، لافتة إلى أنها اشترت 3 أطنان ذهب من البنك المركزي للبلاد بتاريخ الـ21 من يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم ذلك وفقا للقوانين والمعايير الدولية.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة الاستثمارية الخاصة على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "نور كابيتال لا تنخرط في أي عمليات أو تحويلات غير قانونية، في الـ21 من يناير، اشترت نور كابيتال 3 أطنان تقريبا من الذهب من البنك المركزي الفنزويلي، وفقا للقوانين والمعايير الدولية التي كانت حينها.."

وتابعت الشركة: "إلى حين تستقر فيه الأوضاع في فنزويلا ستمتنع الشركة عن اجراء أي عمليات".

ويذكر أن السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، نشر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "مادورو (الرئيس الفنزويلي) يداهم احتياطات الذهب لفنزويلا للحصول على سيولة، وقام بسرقة 10% من الاحتياطات خلال الاسبوع الماضي، امل ألا تشترك الإمارات وتركيا في هذه الجريمة الشنيعة، وأي شركات منخرطة في ذلك ستواجه العقوبات الأمريكية".

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