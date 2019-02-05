الصين تستثمر 373 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت المصلحة الوطنية للطاقة، أن الصين تبنت سلسلة من الإجراءات لتشجيع تطوير الطاقة النظيفة، بما في ذلك بناء مساحات شاسعة من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف توليد طاقة غير أحفورية تلبي 20% من احتياجات البلاد من الطاقة بحلول عام 2030، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، الثلاثاء.

وذكرت المصلحة، أنه للوصول إلى هذا الهدف، تضخ الصين استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعهدت باستثمار 2.5 تريليون يوان (حوالي 373 مليار دولار) في توليد الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح والمائية والنووية)، خلال العامين الحالي والمقبل.

وأشارت مصلحة الطاقة، إلى تسارعت وتيرة نمو الطاقة النظيفة في الصين خلال عام 2018، حيث تجاوزت الطاقة المركبة للطاقة المتجددة 700 مليون كيلوواط.

وستواصل الصين تعزيز نمو صناعة النفط والغاز هذا العام، مع زيادة الجهود في استكشاف وتطوير النفط والغاز وبناء المزيد من خطوط الأنابيب ومرافق تخزين الغاز، وفقا للمصلحة.

ونقلت "شينخوا"، تقريرا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يقول إن نمو الطاقة المتجددة في الصين، وخاصة الطاقة الشمسية، سيتباطأ أكثر في عام 2019، ذلك لأن المشاريع منخفضة التكلفة وغير المدعومة، أصبحت محركًا لاستثمارات جديدة.

وبحسب خطة عمل حول استهلاك الطاقة النظيفة، أعدتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والمصلحة الوطنية للطاقة، فإنه بحلول عام 2020، ستسعى الصين إلى رفع معدلات الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية والمياه إلى مستوى متقدم دوليًا يبلغ 95%، وستكون نسبة الطاقة النظيفة المهدرة 5% فقط.

وقال لى تشوانغ جون، نائب مدير مكتب مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصلحة الوطنية للطاقة، إنه في عام 2018، انخفضت كمية الطاقة الضوئية المهدرة في الصين بمقدار 1.8 مليار كيلو واط/ساعة عن العام السابق، بينما انخفضت طاقة الرياح المفقودة بواقع 14.2 مليار كيلو واط/ساعة.

وأضاف أن استخدام الطاقة النظيفة في الصين تحسن بشكل كبير عام 2018، حيث بلغ إجمالي توليد الطاقة المتجددة لهذا العام 1.87 تريليون كيلواط/ساعة، بزيادة 170 مليار كيلوواط/ساعة من عام 2017.

ويرى محللو "فيتش"، أن تركيز المنظمين قد تحول نحو كفاءة اقتصادية أكبر لتوليد الطاقة المتجددة حيث تجاوز معدل الاستخدام الوطني لطاقة الرياح والطاقة الشمسية 90%.