الكويت تستثمر 3.2 مليار دولار بمشروع "بولي بروبلین" في كندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قالت شركة صناعة الكیماویات البترولیة الكویتیة، إنها اتخذت، الثلاثاء، قرارا نهائيا بالاستثمار، في مشروع لإنتاج البولي بروبلین في مقاطعة "ألبرتا" الكندیة، والذي تقدر تكلفته بنحو 3.2 ملیار دولار.

وأضافت شركة صناعة الكیماویات، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، في بيان، أنها ستنفذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة "بمبینا" الكندیة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأوضحت، أن المصنع سیتم إقامته عبر شركة (كندا والكویت) للبتروكیماویات، والتي ستكون ملكیتھا مناصفة مع شركة "بمبینا" الكندیة، وتعتبر أحدث المشاركات الخارجیة لشركة صناعة الكیماویات البترولیة الكویتیة.

وأشارت إلى أن المشروع، سيعزز موقع الكویت في صناعة البتروكیماویات العالمیة، ویأتي متوافقا مع استراتیجیة مؤسسة البترول الكویتیة في التوسع في مجال البتروكیماویات داخل البلاد وخارجھا للمحافظة على مكانتھا في ھذه الصناعة.

ولفت البيان، إلى اھمیة هذا المشروع، الذي یعد من المشاریع الاستراتیجیة للشركة خارج الكویت وفي دولة تتمتع بمناخ استثماري جاذب وتنافسیة اقتصادیة عالیة.

ونقل البیان عن نائب الرئیس التنفیذي للأولیفینات والعطریات بالشركة الكويتية، سلیمان المرزوقي، قوله إن الطاقة الإنتاجیة للمصنع ستبلغ 550 ألف طن سنویا عبر استخدام تكنولوجیا نزع الھیدروجین متوقعا الانتھاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2023.