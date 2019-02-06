​​​قطر تستثمر مليارات الدولارات في مشروع غاز أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركتا قطر للبترول، و"إكسون موبيل" الأمريكية، عن المضي قدما لاستثمار نحو 10 مليارات دولار، في مشروع "غولدن باس" لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في "سابين باس" بولاية تكساس الأمريكية، والذي تملكه شركة غولدن باس برودكتس، وهي مشروع مشترك بين شركات تابعة لقطر للبترول بنسبة 70%، فيما تمتلك "إكسون موبيل" 30%، وفقا لبيان على الموقع الرسمي لشركة قطر للبترول، (حكومية).

وتم إعلان عن قرار الاستثمار في هذا المشروع، خلال احتفال خاص، الثلاثاء، في العاصمة الامريكية واشنطن تحت رعاية المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، وبحضور دارين وودز، رئيس مجلس إدارة إكسون موبيل ورئيسها التنفيذي.

وقال البيان، إن هذا القرار يمهد لبناء محطة جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها حوالي 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء هذه المحطة، خلال الربع الأول من عام 2019، وأن تستمر لحوالي 5 أعوام.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيولّد أكثر من 35 مليار دولار من المكاسب الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الضرائب الفدرالية والمحلية، بينما من المتوقع أن يخلق أكثر من 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الولايات المتحدة خلال فترة التنفيذ.

من جانبه، قال المهندس الكعبي خلال الاحتفال، إن مشروع محطة جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال ليس استثمارنا الأول في الولايات المتحدة، وبالتأكيد لن يكون الأخير، حيث يمثل جزءاً من حزمة استثمار في قطاع الطاقة الأمريكي كنا قد أعلنّا عنها سابقا بقيمة 20 مليار دولار، والتي ستحقق فوائد كبيرة لكل من الولايات المتحدة ودولة قطر.

وأضاف، أن لقرار استثمار ما يزيد عن 10 مليارات دولار، أهمية خاصة كونه أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.

وقال ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، إن هذه الاتفاقية، هي أحدث مثال للشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة ودولة قطر، مضيفا أن مشروع جولدن باس يشكل دليلا في كيفية عمل اثنين من أكبر منتجي الطاقة في العالم معا كحلفاء لزيادة تنوع مصادر الطاقة، وتعزيز أمنها، ودعم السوق المفتوحة للطاقة بدلاً من تقويضها."

من جهته قال دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، "إن مشروع جولدن باس، سيساهم في توفير الغاز الطبيعي منخفض التكلفة والأنظف بيئيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ولتحسين مستويات المعيشة".

وتم خلال الاحتفال، الإعلان عن إرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء لمشروع جولدن باس، على تحالف من شركات شيودا، ومكديرموت، وزاكري، حيث تم التوقيع خلال الاحتفال بين ممثلين عن تحالف الشركات، وشركة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال.