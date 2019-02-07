اتفاق إيراني عراقي يسمح لبنوك البلدين بالتعامل بالدينار واليورو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، على أنه أصبح بإمكان المصدّرين الإيرانيين، ممارسة أعمالهم التجارية واجراء معاملاتهم المصرفية عبر البنوك العراقية، وذلك بعد إبرام اتفاق يسمح للبنوك الإيرانية بفتح أرصدة في البنوك العراقية، والتعامل عبرها بعملتي الدينار واليورو، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (مهر).

وقال همتي "بناء على الاتفاقيات المبرمة، الأربعاء، من المقرر أن تكون للبنك المركزي الإيراني أرصدة باليورو والدينار، حيث ستتم معاملات النفط والغاز عبر هذه الأرصدة، كما يمكن للشركات العراقية أيضا فتح أرصدة في البنوك الإيرانية، وإجراء معاملاتها المصرفية بالدينار".

ووقع رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، ونظيره العراقي علي العلاق، اتفاقا يحدد آلية التسديد المالي بين البلدين، وذلك لحل المشاكل التي يعاني منها المصدرون في التبادلات المالية.

وأوضح همتي، أن الاتفاق سيعمل على إزالة العقبات التي تعرقل سداد ديون العراق لإيران، المتعلقة بصادرات الغاز والكهرباء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال "فيما يتعلق بديون العراق الخاصة بصادرات إيران من الغاز والكهرباء، وقعنا بعد 4 ساعات من المحادثات، اتفاقية مهمة مع البنك المركزي العراقي تعالج عقبات نقل الأموال وتسديد الديون".

وأشار إلى أن البنك المركزي الإيراني وقع اتفاقيات، مع كل من روسيا وتركيا والهند والصين، بشأن آلية ثنائية للتسديد المالي.