ضبابية "بريكسيت" تدفع بنك إنجلترا لخفض توقعات النمو ورفع سعر الفائدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقع بنك إنجلترا المركزي، الخميس، رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي ومحدود في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشان خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، خلال الـ50 يومًا المتبقية على موعد الانسحاب.

وقال البنك في تقرير التضخم، الذي أعلنه على موقعه الإلكتروني، الخميس، إنه مهما كان شكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه سيحدد أسعار الفائدة للحفاظ على انخفاض التضخم ودعم الوظائف والنمو.

وأضاف أن معدل التضخم وصل إلى 2.1% بنهاية ديسمبر/كانون الثاني، متوقعًا انخفاضه دون 2% في المدى القريب.

ويستهدف البنك بقاء معدلات التضخم عند مستوى 2% على أساس سنوي، وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك، بالإجماع، لبقاء نسبة الفائدة عن 0.75% للحفاظ على مستهدفاتها.

ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرسمي من 0.25٪ إلى 0.5٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ومن 0.5٪ إلى 0.75٪ في أغسطس/آب 2018، للحد من ارتفاع التضخم بعدما قفز لأعلى من 2%.

وتوقع البنك تباطؤ النمو في المملكة، نتيجة عدم وضوح الرؤية للتوصل لاتفاق بشأن بريكست، مشيرا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة في أواخر 2018، مع احتمالية أنه قد ضعف أكثر في أوائل 2019.

وأشار إلى أن حجم الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.3٪ حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وخفض البنك المركزي، توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 إلى 1.2%، مقابل تقديرات سابقة بلغت 1.7%.