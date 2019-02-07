لا تتفق مع زملائك في العمل؟ إليك بعض النصائح للتغلب على ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيل أنك في بيئة عمل لا تتفق فيها مع زملائك أو حتى مديرك، فما هو الحل؟ خبيرة التوظيف ماري ماكانتاير تقدم لك هذه النصائح.

كن إيجابيا وعقلانياً في التعامل، فمديرك هو الذي يؤثر على راتبك ونموك الوظيفي ومهام مشروعك. عندما تعلم كيفية تحديد مناطق الخطأ والفشل، وإدارة علاقات العمل فستكون أكثر نجاحا.

حاول تحديد بعض السمات الإيجابية في مديرك عبر العمل معه والتركيز عليها عوضاً عن التركيز على الجانب السيئ.

لا تجعل خطأ واحدا من مديرك يقف في طريقك لأداء العمل. فالجميع يخطئ، بما في ذلك الرؤساء في العمل.

إذا كان الجدل بينك وبين مديرك نابع من أساليب الإدارة المختلفة، فكن مرنا وواضحا فيما يتعلق باحتياجاتك. أخبر مديرك بما تحتاج إليه منه لتقدم أفضل ما لديك من أداء.

قد لا تكن مشاعر الاحترام لمديرك ولكن عليك أن تتحلى بالاحترام تجاه مهنتك ووظيفتك، في النهاية لا ترغب بأن تحصل على سمعة قد تصنفك بأخلاق سيئة في عيون رئيسك.