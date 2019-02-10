دعم سعودي بمليارات الريالات للشركات الملتزمة بتوظيف المواطنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تخصيص 11.5 مليار ريال (نحو 3.1 مليار دولار) لدعم الشركات الملتزمة بتطبيق معدلات توظيف المواطنين السعوديين (التوطين)، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيانها، السبت، "وافق الديوان الملكي على على إطلاق وزارة العمل، مبادرة الفاتورة المجمعة، دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطين، عبر تخصيص 11.5 مليار ريال لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018، وذلك بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص".

وتنص المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أوالأخضر المتوسط أوالأخضر المنخفض لمدة 12 شهراً، سيتم اعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة لها في حال كانت سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن مبادرة "الفاتورة المجمعة"، ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

وتتضمن المبادره مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للإنتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهر للاستفادة من دعم المبادرة.

وبلغت ميزانية مبادرة "الفاتورة المجمعة"، التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال، من أصل 200 مليار ريال، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص، حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.