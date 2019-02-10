نيفين الطاهري: كنت أول مصرية تعمل في السمسرة المالية

ضيفتنا هذا الأسبوع في برنامج "على القمة" هي سيدة الأعمال المصرية نيفين الطاهري، رئيس مجلس إدارة دلتا شيلد للاستثمارات المالية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت سيدة الأعمال المصرية نيفين الطاهري إن أكثر ما كانت تحلم بالعمل فيه هو دراسات الجدوى وبناء الشركات، وهو ما دفعها لدراسة تخصص السياسة والاقتصاد.

وخلال فترة عملها في القطاع المصرفي، تعلمت الطاهري كيفية تحليل الميزانيات، ودراسة السوق، لتنتقل بعدها للعمل في قطاع السياحة، حيث عملت لمدة عام واحد فيها.

وحينها، تقول الطاهري إنه بدأ العمل بقانون سوق المال، لتؤسس أول شركة عملت في السمسرة، وأصبحت أول سيدة تعمل في هذا المجال، ومن بعدها إدارة الأصول وغيرها.