الصينيون أكبر مشتر للعقارات الأمريكية في 2018.. فكم أنفقوا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتل الصينيون المرتبة الأولى، كأكثر جنسيات العالم، شراء للعقارات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2018، وذلك للعام السادس على التوالي، من حيث عدد الوحدات وقيمة المساكن المشتراه.

وبحسب تقرير الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين في الصين لعام 2018، الذي صدر الأحد، فإن الصينيين واشتروا ممتلكات سكنية بما يقدر بـ30.4 مليار دولار، في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وقالت بي تشين، وهي سمسارة عقارات في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا: "تقليديا، كان المشترون الصينيون يشترون المنازل الراقية كلها نقدا، ولكنهم هذه الأيام يبحثون بشكل متزايد عن عقارات أقل سعرا".

وأشارت إلى أن المزيد من المشترين من الطبقة المتوسطة من الصين، يدخلون السوق ويستخدمون الرهون العقارية في كثير من الأحيان لتمويل مثل هذه المشتريات.

وأضافت أن العديد من المقرضين في منطقة خليج سان فرانسيسكو، يلبون الآن على وجه التحديد طلبات المشترين الصينيين.

ووفقا لتقرير الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، بلغ متوسط سعر المنزل المباع للمشترين الصينيين في الولايات المتحدة 439.1 ألف دولار خلال العام الماضي مقارنة بـ530 ألف دولار في عام 2017.

ويرى عاملون في القطاع العقاري، أن منطقة خليج سان فرانسيسكو، الموقع المفضل للمستثمرين الصينيين، تواصل جذب مشتري المنازل الصينيين الذين تحولوا إلى مستويات جديدة من العقارات المنخفضة السعر.

وقالت كانغ ني يوان، مديرة المبيعات الإقليمية لمجموعة "أيه سي إي كابيتال غروب"، وهي شركة عقارية يوجد مقرها في مقاطعة سان ماتيو، إن كاليفورنيا، وخصوصا منطقة الخليج، ستظل المنطقة المفضلة لدى مشتري المنازل الصينيين.

وأشارت كانغ، إلى عدة عوامل تلعب دورا، مثل النمو الاقتصادي في الولاية، والطقس الجيد والنقل الجوي المريح، والتركز الكبير للجاليات الصينية.