نيفين الطاهري: هتكبر كل ما تتعلم أكثر.. ولا داعي للتسرع

ضيفتنا هذا الأسبوع في برنامج “على القمة” هي سيدة الأعمال المصرية نيفين الطاهري، رئيس مجلس إدارة دلتا شيلد للاستثمارات المالية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –نصحت سيدة الأعمال المصرية، نيفين الطاهري، رواد الأعمال من الشباب بالاستمرار في التعلم واكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع الواقع الجديد.

وقالت الطاهري إن التعلم واكتساب المعرفة أصبح أسهل في الوقت الحالي عن الماضي، وهو ما يمكّن الشباب من انتهاز الفرص المتاحة.

وأضافت أن على الشباب عدم الاستعجال، إذ قالت: "مفيش حاجه بسرعة بتبقى مستوية".

تعرف على نصائح نيفين الطاهري لرواد الأعمال الشباب.

