"أرامكو" و"توتال" تطلقان مشروعا لبيع الوقود بالتجزئة في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقّعت شركة أرامكو السعودية، ممثّلة في شركة"أرامكو للبيع بالتجزئة"، الخميس، وتوتال الفرنسية، ممثلة في شركة "توتال للتسويق والخدمات"، اتفاقية مشروع مشترك للدخول في سوق بيع الوقود بالتجزئة بالمملكة، بنسبة 50% لكل منهما.

وقالت أرامكو، على موقعها الإلكتروني، إنها تخطط مع "توتال" لاستثمار نحو 3.75 مليار ريال (مليار ريال)، في الأعوام الستة المقبلة، لتوسيع وتطوير الشبكة الحالية لمحطات الوقود، لتشمل خدماتها شرائح واسعة من المستهلكين في المملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة المشروع المشترك، عبدالعزيز القديمي، إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص أرامكو، لإحداث نقلة نوعية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في المملكة.

وأضاف القديمي: "نطمح من خلال هذا المشروع الحيوي إلى خلق وظائف جديدة وفرص استثمارية في المملكة، هذا بالإضافة إلى رفع مستوى موثوقية الخدمات المقدمة للعملاء مما يتوافق مع برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كما سيساعدنا هذا المشروع على استخلاص كامل القيمة من مواردنا الهيدروكربونية".

من جانبه، قال رئيس شركة توتال لخدمات التسويق، مومار نجوير، إن المشروع سيساهم في تعزيز مكانة توتال في الأسواق سريعة النمو حول العالم، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها في السعودية.

وأضاف: "تفخر شركة توتال بأنها أول شركة نفط دولية كبرى تستثمر في شبكة بيع الوقود بالتجزئة في السعودية، وتؤكد هذه الاتفاقية على شراكتنا طويلة المدى مع أرامكو السعودية، والتي من بينها استثماراتنا المشتركة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)".

إلى هذا،وقع كل من أرامكو للبيع بالتجزئة، وتوتال لخدمات التسويق من جهة، اليوم، اتفاقية مع شركتي التسهيلات للتسويق وسهل للنقل من جهة أخرى، للاستحواذ على محطات الوقود التابعة لهما، البالغ عددها 270 محطة، في معظم مناطق المملكة، بالإضافة إلى أسطول ناقلات الوقود التابع لهما أيضًا.

وتنص الاتفاقية الثانية، على أن تقوم أرامكو وتوتال لخدمات التسويق، بالعمل على تطوير هذه المحطات تدريجيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمرافق الموجودة بها، على أن تخضع عملية الاستحواذ إلى موافقة الجهات التنظيمية.

وتشغل أرامكو السعودية، وتزوّد عددًا كبيرًا من محطات الوقود بنحو 11 ألف محطة وقود في مواقع متعددة حول العالم عبر الشركات التابعة لها في الصين، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.