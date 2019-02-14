العاهل السعودي يفتتح ويدشن مشاريع تنموية بـ82 مليار ريال في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، تدشين وإطلاق، مجموعة من المشاريع التنموية، بالعاصمة الرياض، بلغ عددها 1281 مشروعًا، بقيمة إجمالية تزيد عن 82.3 مليار ريال (نحو 22 مليار دولار).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، افتتح العاهل السعودي، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،921 مشروعًا، نُفذت مؤخرًا في منطقة الرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت 52 مليار ريال، (نحو 14 مليار دولار)، فيما وضع حجر الأساس لإطلاق أعمال تنفيذ 360 مشروعًا جديدًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار ريال، وتغطي قطاعات المنطقة التنموية كافة.

وتضمنت مشروعات قطاع التعليم 166 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.6 مليار ريال، غطت خدمات التعليم بمختلف مراحله، العام والعالي والتعليم الفني والتدريب المهني.

وبلغ عدد مشروعات قطاع الخدمات الصحية 43 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11.6 مليار ريال، توزعت بين مشروعات إنشاء مستشفيات الأطفال والنساء والمدن الطبية، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز الهلال الأحمر، والمختبرات، والخدمات الصحية المساندة.

وفي قطاع المرافق العامة، بلغ عدد المشروعات 315 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 40 مليار ريال، توزعت بواقع 41 مشروعا في قطاع الكهرباء، و21 مشروعًا في قطاع المياه، و15 مشروعا في مجال الصرف الصحي، و10 مشاريع في قطاع الاتصالات، إضافة إلى مشاريع أخرى في قطاع الغاز الطبيعي.

وشملت المشروعات الجديدة 15 مشروعًا، في قطاع الإسكان بمنطقة الرياض، بتكلفة إجمالية تزيد عن 6.5 مليار ريال، وفي قطاع النقل والطرق تم تنفيذ 363 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار ريال.

وبلغت مشروعات قطاع الخدمات العامة في منطقة الرياض 313 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 مليار ريال، شملت مشروعات: المساجد، والخدمات الاجتماعية والإدارية، والبلدية والأمنية، والترفيهية والرياضية.

وحظي قطاع التنمية الاقتصادية بـ66 مشروعًا بتكلفة إجمالية تزيد عن 10.3 مليار ريال، توزعت بين المشروعات الزراعية والسياحية والصناعية ومشروعات الفنادق والخدمات المساندة.