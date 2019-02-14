"إيرباص" توقف إنتاج طائرتها العملاقة "A380" اعتبارًا من 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--كشفت شركة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات، عن خطط لوقف إنتاج طائرة "A380"، أكبر طائرة تجارية في العالم حاليا، بعد أن قررت شركة طيران الإمارات، أحد أكبر عملاء "إيرباص"، خفض طلباتها لشراء هذا الطراز من الطائرات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، توم إندرز، في بيان على الموقع الإلكتروني للشركة، الخميس "إن طيران الإمارات خفضت طبياتها الخاصة بطائرة A380 من 162 إلى 123 طائرة".

وأضاف "ستتسلم طيران الإمارات 14 طائرة إضافية من طراز A380 خلال العامين المقبلين، ونتيجة لذلك ونظراً لقلة تراكم الطلبات مع شركات الطيران الأخرى، ستوقف شركة إيرباص تسليم طائرة A380 في عام 2021 ".

وتجري طيران الإمارات، التي يعمل لديها بالفعل أكثر من 100 من طائرات A380 ذات الطابقين ، مع مباحثات مع شركة إيرباص للتحول عن شراء المزيد من طراز الـ"Superjumbos" الضخم البالغ 544 مقعدًا، للطائرات الأصغر مثل أحدث جيل A330neo وA350.

وأعلنت شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، الخميس، أنها ستطلب 40 طائرة من طراز A330-900 ، و30 طائرة من طراز A350-900 ، صفقة بقيمة 21.4 مليار دولار بأسعار القائمة، وفقاً لبيان على موقعها الإلكتروني.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، "في الوقت الذي نشعر بخيبة أمل من أجل التخلي عن طراز (A380)، إلا أن هذا ما يفرضه علينا الواقع الحالي للسوق، لكن "A380" ستبقى دعامة لأسطولنا".