سيدة الأعمال المصرية نيفين الطاهري: تغلبت على التحديات بالشباب

ضيفتنا هذا الأسبوع في برنامج “على القمة” هي سيدة الأعمال المصرية نيفين الطاهري، رئيس مجلس إدارة دلتا شيلد للاستثمارات المالية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت سيدة الأعمال المصرية، نيفين الطاهري إن التحولات الاقتصادية الأخيرة دفعتها لأن تقرر الاتجاه إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي 2011 بدأت تفكر كيف ان تستثمر في صناديق إدارة المخاطر.

وتابعت الطاهري بالقول: "استغليت التحولات لأنني استثمرت في الجيل الواعد الصاعد الذي يمثل 65% من سكان مصر".

تعرف على كيفية استثمار سيدة الأعمال، التي كانت عضوا بمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة 6 سنوات، في الشباب.