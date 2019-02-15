ما هي الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بفقدان الوظائف بعد بريكست؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تظهر دراسة جديدة أجراها معهد هال للبحوث الاقتصادية أنه وفي حال تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على التجارة الدولية فسيؤثر ذلك على ما يتجاوز 435,000 وظيفة.

تقرير “تأثير العمالة الدولي المحتمل لخروج بريطانيا الصعب” من قبل الاقتصاديين هانز أولريش براوتش وأوليفر هولتيمر يبرز التأثير المحتمل لـ"بريكسيت" على الوظائف في 56 قطاع صناعي في 43 بلدا، مع افتراض انخفاض 25% من واردات المملكة المتحدة القادمة من الاتحاد الأوروبي.

واستنتج الباحثون احتمالية أن ألمانيا مهددة بخسارة حوالي 103,000 وظيفة في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة. ففي ألمانيا يعمل حوالي 15،000 شخص في صناعة السيارات بشكل مباشر أو غير مباشر للصادرات الموجهة إلى المملكة المتحدة. ويتوقع أن تتأثر أكثر من حوالي 173,000 وظيفة في فرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا.