أوبر تخسر 1.8 مليار دولار في 2018.. وتتجه للاكتتاب

منها فيسبوك وأوبر.. هذه الشركات تحاول كسب ثقتكم مجدداً

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تتجه شركة "أوبر"، الشركة الناشئة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة، إلى الاكتتاب العام الأولي الذي طال انتظاره بعد تحقيقها خسائر تقترب من ملياري في العام الماضي.

وخسرت الشركة الرائدة عالميا في النقل التشاركي، 1.8 مليار دولار في عام 2018، وهي أول سنة كاملة في ظل الرئيس التنفيذي الجديد دارا خسروشاهي، مقارنة بخسائر بلغت 2.2 مليار دولار عام 2017.

وبلغت إيراداتها 3 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، بزيادة 2٪ فقط عن الربع الثالث، وبارتفاع 25٪ مقارنة بنفس الفترة من 2018.

في عام 2018، باعت "أوبر" أعمالها في جنوب شرق آسيا ودمجت أعمالها في روسيا مع ياندكس.

وقد يؤدي تباطؤ نمو المبيعات إلى رفع أجراس الإنذار للمستثمرين المحتملين في "وول ستريت"، والذين يتوقعون أن يشهدوا نشاطًا تجاريًا لتبرير التقييم المتداول للشركة والذي يقدر قيمتها بنحو 120 مليار دولار.

وفيما يتردد على نطاق واسع أن الشركة قد قدمت أوراقًا سرية للطرح في أسواق المال، قال خسروشاهي في عدة مناسبات إن الشركة ستسعى للطرح في عام 2019.

وتولى خسروشاهي منصب الرئيس التنفيذي في فترة من الاضطرابات القوية التي عصفت بالشركة، والتي تضمنت مزاعم التحرش الجنسي والتمييز بين الجنسين، فضلا عن الأدوار التنفيذية الشاغرة والسائقين الذين كانوا على وشك التمرد.

وساعد خسروشاهي "أوبر" في الاستثمار في مناطق خارج السيارات ، مثل تقاسم الدراجات والدراجات البخارية ، فضلاً عن توصيل الطعام. وهذه المجالات الجديدة من الأعمال هي النقاط المضيئة في مستقبل الشركة ، وفقا لأوبر.

