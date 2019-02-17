أبو هشيمة: إدارة الوقت ساهمت بنجاحي وتعلمت الانضباط من أبي

ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال المصري الشاب أحمد أبوهشيمة، العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-قال رجل الأعمال المصري، أحمد أبوهشيمة لـ"على القمة" إن أهم نصيحة عمل بها منذ بداياته العملية تمثلت في أن "الرزق دائما ما يتوزع مبكرا، لذلك لابد أن تستيقظ مبكرا"، ومنذ ذلك الحين يقول أبوهشيمة:"أدركت أهمية عنصر والوقت وأهمية تخطيطه وعدم إهداره فيما لايجدي نفعا".

وتابع أبوهشيمة قائلاً: " لما تصحي البدري، تقدر تنجز العديد من الأشياء، لأن اليوم ،كما يٌقال، فيه بركة".

وبالنسبة لقدوته في الحياة، أوضح أبوهشيمة أن كل من تعلم منه شيئاً إيجابيًا يصبح قدوة له."والدي على سبيل المثال بحكم عمله كضابط شرطة، تعلمت منه الانضباط، وكل من أتعلم منه شيئًا إيجابيا، فهو قدوة لي".