أبوهشيمة لـCNN: حروب "الجيل الرابع" صعبة.. وهذه مراحل النجاح (2)

ضيف موقع CNN بالعربية في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال المصري الشاب أحمد أبوهشيمة، العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين.

القاهرة، مصر (CNN)-- وجّه رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، رسالة إلى رواد الأعمال في بداية حياتهم المهنية، قائلاً: "مبدئيا إذا تحججت بالظروف فلن تنجح، الظروف صعبة على الجميع، ولا أحد يبني نجاحاً بسهولة، ويجب أن تتحلى بالإصرار والعزيمة".

ودعا أبو هشيمة، الشباب من رواد الأعمال، في الجزء الثاني من حواره مع برنامج "على القمة"، لعدم اليأس مطلقا، وأن يهتموا بصحتهم وممارسة الرياضة، فلا يوجد قائد صحته غير جيدة، وأخيرا لابد من اليقين والثقة في الله بتحقيق النجاح، وعدم النظر للآخرين والتركيز على تحقيق الذات".

لمشاهدة الجزء الأول من حوار أبوهشيمة مع CNN بالعربية: