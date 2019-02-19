الصين: أمريكا تستغل قضية "هواوي" لقمع حقوق ومصالح الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--رفضت الصين، موقف الولايات المتحدة بشأن قضية شركة "هواوي"، قائلة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، قنغ شوانغ، إن "الولايات المتحدة والقليل من حلفائها يستخدمون معايير مزدوجة، والتضليل المتعمد للعامة بشأن قضية هواوي، كما يستغلون القضية أيضا كحجة لقمع حقوق التنمية، والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وأضاف شوانغ في مؤتمر صحفي، عقد الإثنين، أن الصين تأمل من جميع الدول الالتزام بمبدأ المنافسة العادلة، والحماية المشتركة لبيئة سوق عادلة وغير تمييزية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وذكرت الوكالة، أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، حذر خلال مؤتمر ميونخ للأمن، السبت، حلفاء الولايات المتحدة باتخاذ "التهديد" الذي تشكله شركة "هواوي" الصينية على محمل الجد، حيث تبحث عن شركاء لبناء شبكة بنية تحتية لاسلكية "5G".

وأشارت (شينخوا)، إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين، قالوا مؤخرا إنه وفقا لقانون الاستخبارات الوطنية الصيني فإنه من الممكن إجبار شركات مثل "هواوي" و"زد تي إي" على تسليم معلومات أو إمكانية وصول الاستخبارات الصينية إليها، وهو ما رد عليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بقوله إنهم "مخطئون ويقدمون تفسيرا أحاديا للقوانين الصينية ذات الصلة".

واعتبر أنه "من المقبول دوليا استخدام التشريعات للحفاظ على الأمن القومي، ومطالبة المنظمات والأفراد بالتعاون مع عمل الاستخبارات الوطنية".

وأشار إلى أن الحكومة الصينية، تطالب دائما شركاتها بإجراء تعاون اقتصادي على أساس قانوني يتوافق مع القوانين المحلية واللوائح، مضيفا أن الصين دائما ما تلتزم بالمبادئ الأساسية الخاصة بالقانون الدولي، بما فيها الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وتابع بالقول إن "الصين لم تطالب أي مؤسسة أو فرد مطلقا بانتهاك القوانين المحلية أو استخدام الأبواب الخلفية لجمع بيانات أو معلومات موجودة في الدول الأجنبية".