"هوندا" للسيارات تخطط لإغلاق مصنعها في بريطاينا عام 2021

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "هوندا" اليابانية لصناعة السيارات عن خطط لإعادة هيكلة شبكة مصانعها حول العالم، مع توجه الشركة نحو تسريع خططها لتصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتركيز نشاطها في المناطق، التي تتوقع أن يكون لها حجم إنتاج مرتفع.

ونتيجة لذلك، أبلغت وحدة شركة "هوندا" في المملكة المتحدة، الثلاثاء، موظفيها عن اقتراحها بإغلاق مصنع السيارات في سويندون بالمملكة المتحدة في عام 2021، الذي ينتج حاليا 150 ألف سيارة سنويا، ويعمل به ما يقرب من 3500 شخص.

وسيستمر المقر الرئيسي لشركة هوندا في المملكة المتحدة، للتركيز على تلبية احتياجات عملاء الشركة في أوروبا.

وبحسب "هوندا"، سوف تشمل عمليات إعادة الهيكلة عمليات هوندا للسيارات في تركيا، "هوندا تركي ايه اس" التي تنتج حاليا 38000 وحدة سنويا.

وستوقف الشركة، تصنيع موديل "سيفيك" سيدان الحالي في عام 2021، فيما تعتزم مواصلة عملياتها التجارية، في بريطانيا.

وقال كاتسوشي إنويو، رئيس العمليات الإقليمية لشركة هوندا، ورئيس هوندا موتور أوروبا، إنه "في ضوء التغيرات غير المواتية التي تؤثر على صناعتنا، من الأهمية أن نقوم بتسريع استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية، وتنظيم عملياتنا العالمية وفقًا لذلك، ونتيجة لذلك، كان علينا اتخاذ هذا القرار الصعب".