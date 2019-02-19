قطر تعلن عن برنامج توطين قطاع الطاقة لتوفير مليارات الدولارات

​​دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دشن الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري، برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة "توطين"، الذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى قطر، وهي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الحد من الاعتماد على الواردات، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل المقاطعة التي تواجهها الدوحة من عدة دول عربية.

وجاء إطلاق برنامج "توطين"، في افتتاح مؤتمر ومعرض ينعقدان بهذه المناسبة لمدة يومين، الإثنين والثلاثاء، بمشاركة جهات ومؤسسات الرسمية وشركات من قطاع الطاقة وتقديم الخدمات والصناعات المساندة، بحسب بيان على الموقع الرسمي لشركة قطرللبترول.

من جانبه، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، فقد ارتأينا ضرورة العمل على توطين العديد من الصناعات اللازمة والمساندة لصناعات الطاقة والصناعات المشتقة منها أو المعتمِدة عليها والخدمات المصاحبة، وذلك لتعزيز وضمان استقلاليتنا ودعم القطاع الخاص من خلال برنامج توطين".

وأضاف، أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير بدائل محلية للاستيراد، من المتوقع أن تبلغ قيمتها حسب دراستنا للسوق بين 8 إلى 9 مليارات ريال سنوياً، (2.47 مليار دولار)، وهو ما سينتج عنه زيادة في الناتج المحلي تقدر بحوالي 1.6%.

وأوضح الكعبي، أن برنامج "توطين" ينقسم إلى قسمين، الأول هو طرح 100 فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص، على أن تكون قطر للبترول وشركاتها حاضنة لهذه الفرص بمنح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات وفق الضوابط والمعايير التي تتضمنها خطة التوطين.

أما الثاني، فهو الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل البلاد، من خلال مكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، بمنحهم أولوية ومزايا تُعزز فرصهم التنافسية.

وشهد الاحتفال بإطلاق برنامج "توطين" التوقيع على 3 اتفاقيات بقيمة استثمارية تبلغ 9 مليارات ريال (2.47 مليار دولار)، مع شركات عالمية، هي "بيكر هيوز" التابعة لـشركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، وشركة "شلمبرجير"، إضافة إلى توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة بين شركة "ناقلات" وشركة "ماكديرموت".

وذكر البيان، أن هذه الاتفاقيات ستعطي قوة دفع لأهداف البرنامج الذي يستهدف إضافة 15 مليار ريال من القيمة الاقتصادية الاستثمارية إلى الاقتصاد المحلي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري.

وتشارك في برنامج "توطين" 15 شركة من كبريات شركات القطاع، مما سيوفر دعماً أكبر لمشاريع النفط والغاز في البلاد.

وأشار العكبي، إلى أن الاستراتيجية الشاملة لقطر للبترول، تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يومياً إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يومياً، وزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول عام 2024.