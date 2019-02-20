دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية تستهدف استثمارات في الهند تفوق 100 مليار دولار أمريكي خلال العامين المقبلين.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للهند، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزرائها ناريندرا مودي، إن "الهند علاقتها مع الجزيرة العربية، التي تمثل المملكة العربية السعودية المساحة الأكبر منها، تمتد إلى آلاف السنين، حتى قبل أن يُكتب التاريخ".

وأضاف: "هذه العلاقة متجذرة في عقولنا ودمائنا، واليوم نبني على علاقة قديمة جدا، ساهمت في بناء المملكة العربية السعودية في الخمسين سنة الماضية، من خلال الأيدي العاملة والشركات والعقول الهندية".

وتابع بالقول إن "الفرص بين بلدينا اليوم كثيرة جدا، وهناك الكثير من المصالح التي تتقاطع، وأيضا كثير من التحديات التي نواجهها سويا... نريد التأكد أن الحكومتين السعودية والهندية تضعان كل الاستراتيجيات والخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المصالح".

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن البلدين حققتا "الكثير من النجاحات"، قائلا إن "أهمها الاستثمار في مجال تكرير البترول والبتروكيماويات بحجم 44 مليار دولار أمريكي... واتفقنا لتعميق التعاون مما يجعل الهند مركزا إقليميا مهما جدا لتوزيع النفط والمواد الناتجة منه".

وأضاف: "أيضا في العامين الماضيين، تم استثمار 10 مليار دولار في مجال التقنية والشركات الصغيرة في الهند، وحققنا عوائد رائعة جدا تحفزنا لاستثمار المزيد في الأعوام المقبلة"، وتابع بالقول: "نتوقع اليوم أن الفرص التي نستهدفها في الهند في مجالات متعددة تفوق 100 مليار دولار في العامين المقبلين، نريد أن نعمل كحكومتين لكي نضمن تحقيق هذه الاستثمارات وتحقيق عوائد نافعة لكلا البلدين".