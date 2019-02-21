ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال المصري الشاب، أحمد أبوهشيمة، العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-يرى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن الاستثمار في الإنسان، والكوادر البشرية، أهم عنصر لنجاح أي مؤسسة. وأن تشكيل فريق عمل احترافي على رأس أولوياته، مهما تكلف الأمر من تحمل نفقات مالية أو غيرها.

وشرح أبو هشيمة خلطة تحقيق النجاح، من وجهة نظره،قائلأ: " الدراسات الدقيقة والمتأنية تساعد في دخول أي مشروع، لكن ذلك لا يمنع المخاطرة في بعض الأحيان، بشرط أن تكون مخاطرة محسوب عواقبها، أيضًا إدارة الوقت عنصر مهم لاكتمال خلطة النجاح".

وأكد أن تحقيق النجاح هو في البداية قرار نابع من الداخل، فالقرار هو من يحول الفشل إلى نجاح.