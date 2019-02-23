"تسلا" الأمريكية تطرح لأول مرة "موديل 3" في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية، أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، الجمعة، أنها بدأت لأول مرة طرح طرازها الجديد "موديل 3" في الصين، بعد أن طرحت سابقا طرازي "موديل إكس" و "موديل إس"، لتكون بذلك جميع طرازات شركة تسلا الثلاثة، مُتاحة في الأسواق الصينية، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وبالمقارنة مع طرازي "موديل إكس" و "موديل إس" المُتاحين بالفعل في السوق الصينية، فإن طراز "موديل 3" يعرض المزيد من الخيارات المُدمجة والسعر المنخفض الذي يبدأ من 433 ألف يوان ( نحو 64300 دولار).

وتم تدشين مصنع "تسلا" الضخم في شانغهاي، أكبر مشروع تصنيعي باستثمار أجنبي في تاريخ شانغهاي في الشهر الماضي، حيث من المتوقع أن تكتمل أعمال البناء الأولية في الصيف المقبل لهذا العام.

وقال إيلون موسك المدير التنفيذي لـ"تسلا" خلال حفل التدشين، إن إنتاج سيارات "موديل 3" في مصنع شانغهاي ستبدأ بحلول نهاية العام الجاري.

وتخطط "تسلا"، لإنتاج نصف مليون سيارة كهربائية في الصين سنويا، من خلال مصنعها الضخم في شنغهاي، وهو ما يمثل 5 أضعاف عدد السيارات التي تنتجها تسلا حاليًا في الولايات المتحدة.

وسيقوم المصنع، الذي يعد أول مصانع "تسلا" خارج الولايات المتحدة، بإنتاج "نسخ اقتصادية" من "طراز 3" و"طراز Y " من سيارة "Crossover"، والتي لم يتم كشف النقاب عنها بعد، في الصين.

وتعول "تسلا" التي تعاني من مشكلات مالية، على التوسع في إنتاج طراز "3"، في زيادة الإيرادات والأرباح.

وقال جين مونستر، الشريك في شركة الاستثمار "لووب فنتشرز" في مذكرة بحثية، إن عملية تصنيع السيارات في " تسلا" أصبحت أكثر كفاءة، مما سمح لها بتقليص عدد العاملين مع زيادة الإنتاج.

وأكد أن بيع طراز "3" في السوق بأسعار أرخص، أمر حاسم بالنسبة لشركة تسلا، التي تريد بيع السيارات لعدد أكبر من الجمهور، وليس فقط لمشتري السيارات الفاخرة، لكن الشركة واجهت مجموعة من التحديات.