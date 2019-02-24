قمة عربية - أوروبية تناقش ملفات سياسية واقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --تنطلق، الأحد، فاعليات القمة العربية - الأوروبية، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، يحضرها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، فإن القمة العربية الأوروبية التي تستمر يومين، ستعقد برئاسة مشتركة، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وبمشاركة قادة عرب وأوروبيين من الدول الأعضاء فى كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وتناقش القمة، مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، من أهمها الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، بما فى ذلك قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والتعامل مع موضوعات الهجرة واللاجئين والاتجار فى البشر وتغير المناخ.

وتولي القمة، أهمية خاصة للملف الاقتصادي، حيث سيتم مناقشة سبل العمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوفير الدعم التنموي الأوروبي لعملية التنمية فى المنطقة العربية.

وشهدت مدينة شرك الشيخ المصرية، السبت، توالى وصول القادة العرب والاوروبين إليها للمشاركة فى اعمال القمة العربية الاوروربية، ومن بين الشخصيات العربية التي وصلت السبت، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، ورئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري له، بمقر إقامته بمدينة شرم الشيخ، مساء السبت، إن "مصر بلدي الثاني، وما تحقق في مصر من تقدم في عهد أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محل فخر لنا جميعًا".

وأكد العاهل السعودي، أن الأمة العربية تواجه تحديات كثيرة وخطيرة تهدد الأمن القومي العربي، ومن ثم يقع على المملكة ومصر عبء كبير لمواجهة تلك التحديات، مضيفًا أن من المهم أيضًا أن نكثف جهودنا لمواجهة الإرهاب.