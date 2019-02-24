"أدنوك" توقع الاتفاقية الأولى من نوعها بالمنطقة مقابل 4 مليارات دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك، اتفاقية مع شركتي "كي كي آر" و"بلاك روك" بقيمة 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار).

بحسب الاتفاقية، ستقوم شركة "أدنوك" بتأجير جزء من أنابيب النفط التابعة لها لصالح الشركتين، اللتين تعدان مؤسستين ماليتين عالميتين.

واعتبر سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي للشركة، الاتفاقية خطوة استراتيجية، وتدعم رؤية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، ورفع الكفاءة الاقتصادية.

وقال الجابر:" هذه الشراكة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تقوم أدنوك من خلالها باستثمار وخلق قيمة من أصول البنية التحتية".

وأوضح الجابر، أن هذه الشراكة تمت هيكلتها بحيث تسمح لأدنوك بالاحتفاظ بحق التحكم الكامل بملكية وتشغيل الأنابيب، كما تحقق أعلى عائد ممكن من أصول البنية التحيتة.

وبموجب الاتفاقية ستقوم "أدنوك لأنابيب النفط"، والتي تم تأسيسها حديثاً، باستئجار حصة أدنوك في 18 أنبوباً لنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً، بمسافة تتجاوز 750 كم وبسعة إجمالية تبلغ حوالي 13 مليون برميل يومياً.

بدورها تحصل "أدنوك لأنابيب النفط " على تعرفة تدفعها "أدنوك" مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات، حسب وكالة أنباء الإمارات.

بينما ستقوم الصناديق التي تديرها كل من "بلاك روك" و"كي كي آر" بالاستحواذ على 40% في شركة "أدنوك لأنابيب النفط "، على أن تحتفظ أدنوك بحصة بنسبة 60% المتبقية، وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب

وستحقق هذه الاتفاقية عوائد لأدنوك تقدر بـ 14.7 مليار درهم سيتم سدادها مقدماً.

من جانبه، قال هنري كرافيس، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة كي كي آر: "لقد أنشأنا منصة أساسية مبتكرة للبنية التحتية في مجال نقل وتوزيع النفط بالتعاون مع " أدنوك " و" بلاك روك "، والتي يمكن أن تشكل محفزاً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدولة الإمارات والمساهمة في النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد المحلي".

وعلق لاري فينك، الرئيس التنفيذي لبلاك روك:" هذه الشراكة تاريخية، وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتعزيز مساهمة الاستثمارات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستمر في المنطقة".

وتصدر أدنوك نحو 3 ملايين برميل نفط يوميا، من خلال 151 ناقلة بترولية، وتقع في المركز 12 بين أكبر منتجي النفط العالميين.

وتهدف أدنوك من خلال استراتيجيتها المتكاملة 2030، إلى تعزيز الربحية في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بالإضافة لزيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، بالإضافة إلى المحافظة على إمدادات اقتصادي ومستدامة من الغاز الطبيعي.