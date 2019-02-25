ترامب يعلن تأجيل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تقدما كبيرا في قضايا محددة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى التي جرت بينهما في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، عن الوفد الصيني المشارك في المفاوضات.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر حسابة الرسمي على "تويتر"، الأحد، إنه "سيقوم بتأجيل" زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، التي كانت من المقرر فرضها أول شهر مارس/آذار المقبل، وذلك في ظل "النتائج المثمرة للغاية"، في المفاوضات التجارية الجارية بين الوفدين الصيني والأمريكي.

وأضاف: "يسعدني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في محادثاتها التجارية مع الصين، بشأن قضايا هيكلية مهمة، مثل حماية الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، والزراعة، والخدمات، والعملات، وقضايا أخرى، ونتيجة لهذه سنخطط لعقد قمة بيني وبين الرئيس الصيني شي، في مار لاغو، لإبرام اتفاق".

وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشطن، خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير/شباط الجاري، وهي الجولة السابعة منذ فبراير/شباط العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن "المفاوضين من الجانبين نفذوا بشكل أكبر التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعهما في الأرجنتين في ديسمبر/كانون أول الماضي، تركيزا على وضع نص اتفاق".

وأفاد الوفد الصيني بتحقيق تقدم كبير في قضايا محددة، مثل نقل التكنولوجيا وحماية حقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية وصناعة الخدمات والزراعة وأسعار الصرف.

وعلى أساس التقدم الأخير، سيواصل الجانبان العمل من أجل المرحلة القادمة، وفقا لتعليمات رئيسي البلدين، بحسب الوفد الصيني.

ترأس الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، الذي شارك أيضا بصفته المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، بينما ضم الفريق الأمريكي الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.