أحمد هيكل: والدي كان مثلي الأعلى.. واستفدت من هؤلاء

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري الدكتور أحمد هيكل، رجل الأعمال المصري ورئيس شركة القلعة المصرية، وهو نجل الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-يعد محمد حسنين هيكل، أحد أعظم الصحفيين العرب، المثل الأعلى لنجله رجل الأعمال المصري د.أحمد هيكل، وهو ما تحدث عنه في الحلقة الثانية من حواره مع برنامج "على القمة".

وقال هيكل الإبن إنه أعجب بعدد من الشخصيات الأخرى الشهيرة في عالم المال والاقتصاد محليا وعالميا، بل وأصبح صديقا لعدد منهم، من بينهم لاري سامرز، أحد أهم الاقتصاديين في العالم، وعمل كوزير خزانة في الولايات المتحدة، وترأس جامعة هارفرد لفترة، وكان رئيسا للمجموعة الاقتصادية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

كما حدثنا دكتور أحمد هيكل عن طريق النجاح من وجهة نظره والذي يتطلب عدة أمور، خاصة عدم خلط الدين بالسياسة بالاقتصاد والصحافة لضمان النجاح والاستمرار.