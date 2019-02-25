هواوي تنضم إلى سباق الهواتف القابلة للطي بجهاز قيمته 2600 دولار

(CNN)-- مرة أخرى، إعلان عن تغيير كبير في التكنولوجيا التي نستخدمها في أجهزتنا اليومية، لكن الأمر المثير للصدمة مجدداً كان سعر الجهاز.

هواوي أعلنت أن هاتفها الجديد القابل للطي سيكلف قرابة 2600 دولار، وهو سعر مرتفع جداً، وأكثر من السعر الذي أعلنته سامسونغ لهاتفها القابل للطي. لكن من المهم الإشارة إلى أن سعر هواوي، 2600 دولار، يتضمن الضرائب.

إذا نظرت إلى الجهازين، ستجد أن هاتف هواوي، أو الجهاز اللوحي، أيما أردت تسميته، هو أكبر قليلاً، فهو بحجم 8 بوصات عند فتحه إلى وضع الجهاز اللوحي، مقارنة بـ7.2 بوصة لجهاز سامسونغ القابل للطي.

ولم تصرّح هواوي بعد عن الموعد المحتمل للسماح للعامة بالإمساك بالهاتف، أو حتى موعد إطلاقه.

الأمر الذي لم يتطرق إليه في المنصة أثناء الإعلان عنه هو الاتهامات الأمريكية ضد هواوي والأمن المتعلق بمعدات شبكة 5G الخاصة بها. مراسل CNN سامويل بيرك تمكن من الحديث إلى رئيس هواوي، الذي شدّد بدوره مجدداً على أنه يعتقد أن هذه الاتهامات من أمريكا هي بسبب دوافع سياسية، وأوضح أن هواوي لم ولن تجرؤ أبداً على اختراق القوانين في الصين أو أي دولة أخرى تعمل فيها.