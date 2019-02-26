أحمد هيكل: أقيس نجاحي بعدد من اصطحبتهم في رحلتي

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري الدكتور أحمد هيكل، رجل الأعمال المصري ورئيس شركة القلعة المصرية، وهو نجل الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)في الحلقة الثالثة من لقاء برنامج "على القمة" مع الدكتور أحمد هيكل، قال رجل الأعمال المصري، الذي قاد تأسيس أكثر من 50 شركة على مدار تاريخه، إنه يقيس مقدار النجاح والثروة التي حققها بمدى إسهامه وإيجابيته تجاه المجتمع.

وأكد د. أحمد هيكل أنه يحكم على مدى نجاح رحلته بأعداد البشر الذين كانوا معه فيها، مهما ثقل الحمل عليه، وليس بالثروة التي جمعها.

ويرى هيكل أن النجاح يقاس بقدر النفع الذي تقدمه للناس والمجتمع، كأن تنشئ شركة وتوفر فرص عمل، أو تعطي منح تعليمية وغيرها.