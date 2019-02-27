"أدنوك" الإماراتية توقع اتفاقية لإنشاء أكبر مخزن نفط في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –- قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على "تويتر"، إنه شهد والرئيس الكوري مون جاي إن، توقيع اتفاقية بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، و"إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن" الكورية الجنوبية، لبناء أكبر مشروع لتخزين النفط في العالم.

وتصل السعة التخزينية للمشروع إلى 42 مليون برميل، ويتكلف 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة ولي عهد أبوظبي لكوريا الجنوبية، الأربعاء، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع خلال عام 2022.

وستتولى الشركة الكورية الجنوبية تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لـ3 مستودعات تخزين تحت الأرض تبلغ السعة التخزينية لكل منها 14 مليون برميل، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وسيوفر المشروع الجديد لـ"أدنوك" مرونة أكثر تمكنها من إدارة وتحسين الجدول الزمني لتسليم الشحنات.

وقال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك:"يتيح المشروع العملاق لأدنوك مواصلة تنفيذ التزاماتها تجاه عملائها، وترسيخ مكانتها كمزود موثوق للنفط، كما أنه يدعم طموحاتنا التجارية من خلال تعزيز قدرتنا على الاستجابة بشكل فاعل وتنافسي لمختلف سيناريوهات أسوق الطاقة ".

وسيسهم أيضا بتدفق محلي للإمارات بنسبة 50%، 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، ما سيوفر حافزاً كبيراً لقطاعات المنتجات والخدمات، والتصنيع والتجميع، والبنية التحتية في الدولة، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

من جانبه، قال جي هيون آهن، رئيس مجلس الإدارة الشركة الكورية: " إن العمل يسير بصورة جيدة في مشروعنا مع أدنوك لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط في الصخور الصلبة على مستوى العالم بالفجيرة، وتلتزم شركتنا بتوفير خدمات عالية الجودة للمشروع".

وتمت ترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بعد مناقصة شهدت تنافسا قويا تضمنت تقييماً دقيقاً لمقدار مساهمة قيمة العقد في دعم نمو وتنويع الاقتصاد المحلي للإمارات من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

ووقعت أدنوك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، لدراسة تخزين احتياطي من نفط أدنوك الخام في منشأة جديدة تحت الأرض في " بادور" بولاية كارناتاكا الهندية، وتخزن أدنوك أيضا ما يصل إلى 6.3 مليون برميل من النفط الخام في مرفأ " كيري " النفطي في كاجوشيما بجنوبي اليابان بموجب اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وتهدف أدنوك من خلال استراتيجيتها المتكاملة 2030، لتعزيز الربحية في مجالات استكشاف وتطوير وإنتاج، بالإضافة لزيادة القيمة في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وبالإضافة للمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز الطبيعي.

وتصدر أدنوك نحو 3 ملايين برميل نفط يوميا، من خلال 151 ناقلة بترولية، وتقع في المركز 12 بين أكبر منتجي النفط العالميين.