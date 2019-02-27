نيويورك (CNN)-- تبرع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس وزوجته ماكينزي، مؤخرا بملياري دولار لدعم المؤسسات غير الهادفة للربح، والتي تساعد العائلات المشردة، وتم التبرع في إطار "صندوق بيزوس داي ون"، الذي انشاء في سبتمبر/آيلول 2018، ليحتلا بذلك المركز الأول على مستوى العالم كأكثر الأشخاص تبرعا بالمال خلال العام الماضي 2018، وفقا لقائمة "The Chronicle of Philanthropy".

أعلن الزوجان طلاقهما الشهر الماضي، إلا أنهما صرحا باستمرارية شاركتهم في المشاريع والأعمال.

ووفقاُ لـ"The Chronicle of Philanthropy" انخفضت تبرعات أكبر 50 جهة مانحة في 2018 بنحو 50% مقارنة بعام 2017، حيث بلغت إجمالي التبرعات المقدمة في 2018 نحو 7.8 مليار دولار مقارنة بـ14.7 مليار دولار في عام 2017.

وجاء الملياردير ورجل الأعمال مايكل بلومبرغ في المركز الثاني بالقائمة، بتبرعات قيمتها 767 مليون دولار، لعدة جمعيات الخيرية العام الماضي.

واحتل كل من بيير وبام أميديار، المركز الثالث بين أكبر المتبرعين في العالم، بقيمة 392 مليون دولار، فيما قدم ستيفن شوارزمان، الرئيس التنفيذي لبلاكستون، تبرعات بقيمة 390 مليون دولار.

وانخفضت تبرعات بيل وميليندا غيتس، اللذان احتلا المركز الأول في عام 2017 بمبلغ 4.8 مليار دولار ، إلى المركز الـ12 في عام 2018، بقيمة 138 مليون دولار في شكل تبرعات خيرية.

مارك زوكربيرج وبريسيلا تشان، اللذان تبرعا بمبلغ ملياري دولار في عام 2017، ثاني أكبر مبلغ تبرع بهما في ذلك العام، تراجعا إلى المركز الـ7 في عام 2018، بتبرعات قيمتها 213.6 مليون دولار.

وتشير "The Chronicle of Philanthropy"، إلى أن قائمتها لا تشتمل على بعض المليارديرات، لأنهم يتبرعون بشكل غير منتظم بمبالغ كبيرة جدا، والبعض الآخر قد يقدم دون الكشف عن هويته أو يختار عدم الكشف عن تبرعه الخيري علناً.

وأضافت "على الرغم من أن العديد من الأشخاص المدرجين في القائمة هم أسماء مألوفة، وليست كلها، وهذا دليل على أن أغنياء أميركا ليسوا جميعهم يقدمون مبالغ كبيرة للجمعيات الخيرية كل عام، حيث يظهر 21 شخصًا فقط من قائمة "فوربس 400" لأغنى الأمريكيين بتبرعات تبلغ 5.5 مليار دولار في 2018".