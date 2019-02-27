أحمد هيكل: ما يجري بالعالم ينعكس على العمل بالسوق المحلي

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري الدكتور أحمد هيكل، رجل الأعمال المصري ورئيس شركة القلعة المصرية، وهو نجل الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-في الحلقة الرابعة من حوار برنامج "على القمة" مع الدكتور أحمد هيكل، شرح رجل الأعمال المصري كيف تمكن من إدارة أكثر من 50 شركة أسسها، وسط التقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي والمحلي خلال 25 عاما.

وذكر هيكل أن أهم شيء فعله كان دراسة ماذا يجري في العالم وتأثيراته على الاقتصاد المحلي وتأثر شركته بها في النهاية.

وقال رجل الأعمال المصري إن نصيحته بعد 25 عاما من إدارة الشركات، لرواد الأعمال الجدد، هي ضرورة التعامل مع الفشل وتقبله، وسعة الاطلاع على الصناعات المختلفة وتحركات الاقتصادات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، وأخيرا القدرة الاستهلاكية للأفراد.